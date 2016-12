Corpo de homem é encontrado na Lagoa

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta terça-feira para remover o corpo de uma pessoa que surgiu boiando no espelho d’água da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com informações de militares no local, desde domingo eram realizadas buscas por um homem, que teria se afogado na própria Lagoa, no último domingo, e estava desaparecido desde então. A corporação, no entanto, não confirma oficialmente se o corpo resgatado é da mesma vítima.