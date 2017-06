Corpo de educador físico desaparecido no Rio é achado partido no meio em linha férrea

Dois dias após a família relatar o desaparecimento do professor de zumba Diego Barbosa Santos, seu irmão informou pelo Facebook que o corpo do educador físico foi encontrado em uma linha férrea de Itaguaí, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira. O enterro seria realizado esta tarde, em Itacuruça; e o velório, na Câmara Municipal de Itaguaí.

Segundo o relato do irmão, que gerou grande repercussão entre internautas, Santos foi “brutalmente assassinado, espancado e jogado na linha do trem”, no bairro Chaperó. Segundo a 50ª DP (Itaguaí), o corpo foi encontrado partido ao meio.

“Galera com muita dificuldade que venho fazer essa publicação, já esperávamos pelo pior. Meu irmão Diego Barbosa Santos foi assassinado brutalmente, foi espancado e jogado na linha do trem, que partiu ele em 4 em Chaperó. Estamos sem chão, isso é inacreditável e inaceitável, uma pessoa do bem, querido por todos, que só trazia alegria para as pessoas. Aonde esse mundo vai parar, não consigo acreditar, meu parceiro, meu brother. Não consigo mais escrever nada galera, estou tremendo até agora, estou indo agora no IML, peço a compreensão e oração de todos”, escreveu.