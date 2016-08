Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro

Policiais do 39° BPM (Belford Roxo) encontraram um corpo carbonizado dentro de um carro em uma estrada de Belford Roxo. Os agentes foram atender a ocorrência de um veículo incendiado na madrugada desta quarta-feira (24) e encontraram o corpo. De acordo com informações, o veículo onde o corpo estava foi localizado na rua Arnaldo de Sá Mota, no bairro Jardim Silvana, próximo ao bairro Santa Tereza.

Os agentes relataram que pelo estado do cadáver não tinha como identificar o sexo nem os dados biométricos do corpo. O carro queimado foi identificado pelo número do chassi. A polícia requisitou o exame necroscópico. O caso foi encaminhado para a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).