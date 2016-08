Coronel da polícia morre crivado de balas

O tenente-coronel da Polícia Militar do Rio Ivanir Linhares Fernandes Filho, de 49 anos, foi baleado e morto, na manhã desta quarta-feira, no Centro de Maricá, na Região dos Lagos. Ele era subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA).

Segundo as primeiras informações, um sargento que dirigia o carro em que os dois estavam foi baleado e levado para o Hospital municipal Conde Modesto Leal, também em Maricá. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com informações da PM, o Gol prata onde estavam os policiais teria sido interceptado por um veículo branco. Os ocupantes atiraram e fugiram em seguida. Linhares foi atingido por sete disparos. Já o sargento Luiz Cláudio Carvalho da Silva, de 44 anos, ficou ferido no peito e na perna. A investigação sobre o caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói.