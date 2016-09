Coronel da PM é preso acusado de estuprar criança

O coronel reformado da Polícia Militar Pedro Chavarry Duarte, de 62 anos, foi preso na madrugada deste domingo, com uma menina de 2 anos completamente nua dentro de seu carro, na rua Barreiros, em Ramos, na Zona Norte do Rio. O flagrante foi feito por policiais do 22º BPM (Benfica).

De acordo com a polícia, os agentes receberam denúncia anônima de que um homem estava com uma criança nua dentro de um veículo Jetta branco estacionado em um posto de gasolina. Ao perceber que os PMs dariam prosseguimento à ocorrência, o oficial tentou suborná-los.

Logo após, uma mulher, ainda não identificada, apareceu no local e informou que era responsável por tomar conta da criança. Ela foi orientada a comparecer à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima para prestar esclarecimentos durante a semana e, portanto não foi presa. No registro de ocorrência, ela aparece como envolvida no caso. Logo depois, uma outra mulher chegou ao local com a certidão de nascimento da menina. Ela afirmou para os PMs que o oficial dava dinheiro para sair com a garotinha.

Em nota, a Polícia Militar afirma que “repudia e combate qualquer tipo de crime”

“De acordo com informações do 22º BPM (Maré), na noite de sábado (10/09), a unidade foi acionada para checar denúncia de estupro de vulnerável em Ramos e chegando ao local encontrou o veículo informado pelo denunciante. O carro foi abordado pelos policiais militares e no seu interior estava um senhor junto de uma criança nua. O senhor se identificou como Policial reformado e pediu que a ocorrência fosse encerrada, oferecendo vantagens aos policiais militares. A equipe recusou a oferta e o conduziu preso para o registro. O Policial já foi conduzido para a Unidade Prisional em Niterói.

A Polícia Militar repudia e combate qualquer tipo de crime”.

A criança foi entregue aos responsáveis legais e será encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) para entrevista de revelação. Cópias do procedimento serão encaminhadas ao Conselho Tutelar, para garantir a assistência à criança, e à 21ª DP (Bonsucesso) para prosseguir na investigação quanto a possíveis envolvidos no crime.