Confronto entre facções deixa feridos

Um confronto entre facções deixou uma pessoa morta e duas baleadas na tarde deste domingo, no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do local, a vítima fatal era um suspeito que foi ferido durante a troca de tiros. O criminoso foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar mas não resistiu, com ele, dois fuzis foi apreendido.

Uma senhora e um senhor, foram atingidos no braço e na perna. Eles foram levados para a mesma unidade hospitalar. O estado de saúde dos dois não foi divulgado pela equipe médica.

O tiroteio na comunidade começou durante a madrugada, mas teve um intervalo. No início da tarde, os tiros voltaram a assustar moradores. O confronto também afetou o trânsito no entorno do Morro do Turano. Na Rua do Bispo, em frente à Universidade Estácio de Sá, um trecho da via chegou a ficar interditado. O policiamento na região foi reforçado, segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local.