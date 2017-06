Complexo do Alemão tem segundo dia consecutivo de tiroteio

Um tiroteio ocorrido por volta das 6h30 desta quarta-feira assustou moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. É o segundo dia consecutivo de confronto no local. Desta vez, a troca de tiros ocorreu durante uma operação de policiais da Unidade de Polícia Pacificadora Nova Brasília e do Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) das UPPs no conjunto de favelas. Não há informações de feridos.

O objetivo da ação é checar informações levantadas pelo setor de Inteligência da UPP Nova Brasília. Em alguns pontos do Alemão, foram retiradas barricadas colocadas por traficantes que impediam a livre circulação de veículos.

Por causa da operação, estão sem atendimento no Alemão quatro Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as unidades atendem a 809 alunos.