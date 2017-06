Complexo do Alemão tem intenso tiroteio após base de UPP ser atacada a tiros

Um intenso tiroteio ocorre no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, após a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) fazendinhaser atacada a tiros. Não há informações sobre feridos ou presos.

Por causa do confronto, cinco escolas, onde estudam um total de 1.577 alunos, suspenderam as atividades. O perfil do jornal comunitário “Voz das Comunidades” postou um alerta pedindo atenção aos moradores;

“Pedimos atenção ao passar pela Praça São João, na Fazendinha, próximo à Praça do Cruzeiro, moradores relatam um intenso tiroteio desde das 7h da manhã”.