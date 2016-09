Comerciante é executado com tiro no rosto

O comerciante Francisco das Chagas de Souza Melo, de 40 anos, morreu na manhã desta quarta-feira após ser baleado em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu na esquina das ruas Torres Homem e Luiz Barbosa, próximo ao Túnel Noel Rosa.

Os homens que estavam em uma moto já estariam aguardando a passagem de Francisco e, quando ele passou, fizeram os disparos e fugiram, sem roubar nada. Pelo menos dois tiros atingiram o rosto da vítima. Segundo a polícia, o crime tem características de execução. Entretanto, as circunstâncias ainda são desconhecidas. A vítima morava no Morro dos Macacos.

Policiais do 6º BPM (Tijuca) isolaram a cena do crime. e a Delegacia de Homicídios (DH-Capital) foi acionada, assumindo as investigações. Uma perícia foi realizada no local. Os agentes procuram por imagens de câmeras de segurança de prédios residências e de lojas comerciais.