Motorista de veículo de passeio colidiu e atropelou um motociclista na Via Light, no sentido Comendador Soares, na altura da Rua Luís Guimarães, no Centro de Nova Iguaçu, na manhã desta segunda-feira (29). Bombeiros prestaram atendimento à vítima e agentes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) dão suporte no trânsito, que segue com fluxo intenso. O CONIG também acionou a Polícia Militar.