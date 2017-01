Colisão entre carros deixa seis feridos

Uma colisão entre dois carros deixou seis pessoas feridas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, no fim da noite deste domingo. Um táxi, envolvido no acidente, subiu na calçada, atingiu pessoas que estavam em um ponto de ônibus, uma árvore e o portão de uma loja.

Nadia Hansen, 31 anos; Iris Barbosa, 28; José Barbosa, de 54 anos; e Rebeca Carvalho, 30 anos, foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Já Maria Silva e Ruan Hansen foram para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta de 23h30, na pista sentido Avenida Atlântica. As circunstâncias da colisão são desconhecidas. A via chegou a ficar fechada cerca de uma hora.