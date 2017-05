Colégio denuncia brigas, sexo e drogas dentro de unidade na Zona Norte do Rio

O Conselho Escolar do Colégio estadual Visconde de Cairú, no Méier, Zona Norte do Rio, formulou um dossiê reunindo os principais problemas na unidade, protagonista em 2016 no movimento de ocupações e que completa cem anos no ano que vem. O documento, a que o EXTRA teve acesso, relata alunos usando drogas ilícitas dentro da escola, briga entre estudantes e “desconforto e insegurança evidente em todos os turnos”.

A razão dos problemas seria a falta de funcionários auxiliares, afirma o conselho, entidade composta por diretor, professores, funcionários, alunos e responsáveis. Segundo a denúncia, que foi encaminhada ao Ministério Público e à Metropolitana III, setor da Secretaria estadual de Educação responsável pela área do colégio, a unidade não tem porteiros nem funcionários para a secretaria e tem apenas dois inspetores para três turnos. Por isso, é comum pessoas sem uniforme transitarem pela unidade.

“Estamos tendo pessoas sem uniforme, circulando pelas dependências do colégio, adentrando no espaço escolar a qualquer hora do dia. Se portões são fechados, estão pulando muros para sair ou entrarem”, informa o texto. Segundo o documento, os dois inspetores trabalham de manhã até o começo da tarde. Depois, a escola fica sem. O problema se complica com a falta de professores, gerando tempos vagos aos alunos. No quesito 5, o texto lista as consequências da “ociosidade” na unidade: “Alunos jogando futebol, baralho, música, bebidas alcoólicas, relações sexuais em seus horários de aula e fora de suas salas. Uso de drogas ilícitas nas dependências da escola”, informa o documento.

O descontrole também gera brigas. “Escola vem apresentando um número cada vez mais elevado de brigas (…) Vale ressaltar que as brigas entre alunos são de cunho físico”, denuncia o conselho.

— Vai chegar ao ponto de paralisar as atividades. Esse foi um detonador para listar os problemas — conta um professor membro do conselho.

Secretaria diz que problema é da direção

Apesar de ser responsável por garantir funcionários terceirizados como porteiros e inspetores às unidades, a Secretaria estadual de Educação (Seeduc) informou que os problemas descritos na matéria são “inerentes à direção da escola e, portanto, devem ser resolvidos dentro do próprio ambiente escolar e informados à Diretoria Regional Metropolitana III”.

A pasta, no entanto, informou que mantém, em parceria com o Tribunal de Justiça, programa de Mediação de Conflitos para treinamento de seus diretores. “Importante destacar neste caso, inclusive, que a própria Diretoria Regional não possui registros ou foi informada sobre brigas entre alunos, uso de drogas, entre outras situações que não são permitidas nas dependências da escola”. E completou: “Em eventuais problemas de segurança que envolvam terceiros, as direções são orientadas a registrar o caso nas delegacias”.

A secretaria, além disso, negou que não haja controle na entrada e saída de alunos. A reportagem do EXTRA, no entanto, esteve no local e encontrou o portão aberto com alunos saindo sem ninguém na portaria controlando.