COE recupera veículos com carga roubada

Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) em patrulhamento na região do Jacaré, na Zona Norte do Rio, avistaram homens descarregando veículos de carga na localidade conhecida como Comunidade da Marlene. Com a aproximação das equipes do COE, o grupo fugiu e a carga de alimentos foi recuperada assim como os quatro veículos. Não houve registro de confronto durante a ação. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.