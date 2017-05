Cobrança de dívida pode ter motivado execução de músico

Uma das linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para tentar elucidar a morte de José Nicolau, o Gu, percussionista do grupo Swing & Simpatia, é a de que o músico, de 44 anos, tenha sido executado por conta da cobrança de dívidas que havia contraído. O artista foi atingido por 11 tiros na porta do bar de sua propriedade, no bairro Vila Emil, em Mesquita, na noite da última sexta-feira (26).

“Estamos ouvindo familiares e amigos próximos. Neste momento, buscamos levantar o perfil psicossocial da vítima. As dívidas contraídas por ele serão devidamente observadas” explicou o delegado Giniton Lages, titular da DHBF, evitando fornecer maiores detalhes para não prejudicar a investigação.

A suspeita de que Gu teria dívidas surgiu nas redes sociais, inclusive com a reprodução de uma suposta postagem feita meses antes do assassinato. A informação, porém, não é confirmada por amigos e parentes do músico.