Civil procura mais vítimas de ladrão

A Polícia Civil tenta identificar mais vítimas de Rodrigo Nascimento de Faria, de 33 anos. Ele foi preso na última quinta-feira por agentes da 20ª DP (Vila Isabel). O suspeito havia assaltado uma loja de celulares no Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio, e foi detido quando fugia de ônibus.

O bandido foi abordado na Estrada no Magarça, em Campo Grande, ainda na Zona Oeste. Com ele, segundo os agentes, foram apreendidos um revólver calibre 38, 19 telefones celulares de última geração e oito caixas vazias.

O suspeito foi autuado em flagrante. Além disso, ele tinha um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Rodrigo foi também identificado em outros dois assaltos ocorridos este ano, segundo o delegado Hilton Alonso, titular da 20ª DP: uma loja de celulares no Norte Shopping, em junho deste ano, de onde foram levados 29 telefones; e uma loja de relógios no shopping Rio Sul, em abril, onde 20 relógios da marca Rolex foram roubados.

O ladrão já havia sido preso, em janeiro de 2012, após assaltar uma farmácia no Centro do Rio. a ocasião, ele trocou tiros com policiais militares e atingiu um deles com dois disparos.