Civil localiza laboratório usado para falsificar documentos

A Polícia Civil descobriu um laboratório de documentos falsos, na última quinta-feira, em São Cristóvão, Região Central do Rio. Na ação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam Luiz Carlos Leonardo, que era procurado por receptação e uso de documento falso.

Ao se dirigir até a residência do mesmo em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, os policiais encontraram cerca de 3 mil documentos falsificados, dentre os quais documentos de veículos (CRLV e CRV), carteiras de habilitação (CNH), selos cartorários, carimbos de chancela do DETRAN, placas de veículos e material usado para falsificação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o laboratório clandestino era capaz e provavelmente foi responsável por suprir quadrilhas do Rio e de outros estados.

