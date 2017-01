Civil apreende moto aquática em Nova Iguaçu

Uma moto aquática e um quadriciclo foram apreendidos por agentes da 39ª DP (Pavuna), na última terça-feira, numa oficina mecânica em Austin, Nova Iguaçu. Segundo a Polícia Civil, os dois veículos estavam com a numeração raspada e foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), onde seriam periciadas. Os investigadores suspeitam que a oficina seja utilizada para adulteração de veículos utilizados por traficantes da Pedreira e Acari.

No local, a equipe constatou ainda que um dos motores era de uma moto roubada. Dono do estabelecimento, Ramon Azevedo Alves foi preso em flagrante e autuado pelo crime de receptação qualificada. As investigações continuam.

De acordo com o delegado Henrique Damasceno, titular da 39ª DP (Pavuna), a ação faz parte de uma série de medidas implementadas pela unidade para reprimir os roubos e furtos de veículos na região.