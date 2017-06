Chuva causa transtornos em São Gonçalo, Niterói e Maricá

Os municípios de São Gonçalo, Niterói e Maricá tiveram várias ruas alagadas após o temporal da última terça-feira (20). Por conta da chuva, algumas famílias tiveram que ser desalojadas enquanto aguardam a água escoar.

Na manhã de ontem (21), as prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Maricá trabalharam para desobstruir as galerias e acabar com os bolsões de água. Equipes da prefeitura de São Gonçalo utilizaram caminhões de sucção em diversos pontos da rede pluvial. Já a prefeitura de Maricá utilizou retroescavadeiras para limpar o canal próximo ao condomínio Minha Casa e Minha Vida de Itaipuaçu.