Chefe do tráfico é morto em confronto com a PM

Leonardo Dias Guimarães, o Léo Mingau, de 24 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do Jorge Turco, em Coelho Neto, foi morto após trocar tiros com policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) na noite desta quarta-feira.

Segundo informações do comandante do 9° BPM, coronel Ivan Araújo, cerca de dez militares faziam uma incursão na comunidade com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas, roubo de veículos, cargas e pedestres. Na chegada ao morro, comandado pelo Comando Vermelho (CV), houve um intenso tiroteio.

Léo Mingau foi encontrado caído ao solo portando drogas e uma pistola. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios (DH).