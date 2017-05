Chefe do tráfico é baleado em assalto

Um suspeito de chefiar o tráfico de drogas na comunidade Paula Ramos, no Morro do Turano, foi baleado em um assalto na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na manhã desta terça-feira (16). A informação foi confirmada pelo 4º BPM (São Cristóvão). De acordo com o batalhão, o traficante, conhecido como ‘Esquerdinha’, e um comparsa roubaram o carro de uma mulher na via.

Policiais do 4º BPM e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano foram acionados, e trocaram tiros com os bandidos. ‘Esquerdinha’ foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas já teve alta. Ele foi levado, em seguida, para a 6ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado. Já o outro suspeito conseguiu fugir e o carro foi recuperado.