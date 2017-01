Chefe do tráfico de Manguinhos morre após ser baleado

O homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, morreu após ser baleado, na noite desta segunda-feira, na comunidade. Conhecido como ‘Mongol’, Thomas Bruno Dantas foi atingido durante um confronto com a Polícia Militar e criminosos. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Na comunidade, ocorria uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Um bando de suspeitos teria tentado sair da comunidade, mas se depararam com PMs. Houve confronto no local.

Por conta da ação na região, houve interdições da Rua Leopoldo Bulhões. Enquanto ocorria o bloqueio no local, o desvio do tráfego foi realizado pela Avenida Dom Hélder Câmara.