Chefão do tráfico é preso pela PM

Policiais Militares do 35º Batalhão de Polícia Militar (Itaboraí) prenderam, na tarde desta quarta-feira, o chefe do tráfico de drogas das comunidades do Plano e Monjolos, em São Gonçalo, o traficante Rodrigo Jaccoud, de 37 anos, conhecido pelos apelidos de Gordinho da Mangueira ou Robozinho ou Robô. Ele foi encontrado no bairro Aldeia Velha, em Silva Jardim, no Norte Fluminense, acompanhado de um menor de 17 anos.

No momento em que foi preso, Rodrigo e o adolescente estavam em uma moto sem placa. De acordo com a polícia, o suspeito era considerado um dos criminosos mais perigosos de São Gonçalo e uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho.

O Portal dos Procurados já tinha oferecido uma recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à captura de Rodrigo. Em uma de suas passagens, ele foi libertado do sistema penitenciário no ano de 2009, após oito homens armados com fuzis entrarem na Polinter, no Grajaú, Zona Norte do Rio e libertarem 30 homens, entre eles o Rodrigo, sem disparar sequer um tiro.

Ele teria ido para o Complexo do Alemão em 2010 e acabou fugindo após a ocupação por forças de seguranças do Estado, sendo preso em Itaboraí poucos dias depois, após uma denúncia anônima. Ele também chegou a gerencias pontos de drogas no Morro da Mangueira, Zona Norte do Rio.

O homem é acusado de matar Denilson Carola dos Santos, o ‘Denilson do Parapente’, mais conhecido como ‘Primo’, em março de 2015, e também é suspeito de envolvimento na morte do subtenente da PM Cláudio Souza Santos, de 53 anos – executado a tiros no bairro Mundel, em São Gonçalo.

O criminoso foi levado para Delegacia de Homicídios Niterói/São Gonçalo/Itaboraí – DHNSGI – onde foi feito registro de ocorrência e de lá será levado para um presídio onde ficará à disposição da Justiça.