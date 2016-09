Chefão do tráfico cai no cerco da PM

Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), prenderam três homens no último sábado, na Rua Pieal Borges, na comunidade Vila Sapê, em Imbariê. Os criminosos foram identificados como Bruno Souza de Lima, Nathan Viana Marins e Luan Ferreira da Cruz Freitas, e seriam supostos integrantes do tráfico de drogas do local.

Durante a ação, os agentes foram surpreendidos por seis suspeitos, mas três conseguiram fugir. Com um dos presos foi encontrado um revólver calibre 38, drogas e uma quantia em espécie. O chefe do tráfico da Vila Sapê e seu braço direito também foram presos e encaminhados para a 59ª DP (Duque de Caxias).

Com eles foram apreendidos uma granada, um rádio transmissor, 112 pinos de cocaína, 83 trouxinhas de maconha e dois celulares.