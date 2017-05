Central do Brasil tem operação da PM em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública

A Polícia Militar deflagrou, nesta sexta-feira, a “Operação Central do Brasil”. A ação, realizada em conjunto com a Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e a Polícia Civil, tem o objetibo de restabelecer o ordenamento urbano, conforme informou a corporação. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão, além de fiscalizarem veículos irregulares e depósitos clandestinos nas áreas do Terminal Procópio Ferreira, do Terminal Américo Fontenelle e dos morros da Conceição, do Pinto e da Providência.

Grupos de policiais militares estão posicionados em frente a um dos acessos para a Central do Brasil. Por causa da operação a Rua Bento Ribeiro, perpendicular à Avenida Presidente Vargas, tem um trecho interditado. O trânsito, porém, não apresenta retenções. Pedestres seguem do Terminal Américo Fontenelle para a Presidente Vargas, pela Bento Ribeiro.

Por volta das 6h35m, um blindado branco da PM passou pela Bento Ribeiro em direção ao Morro da Providência. Agentes da CET-Rio orientam o tráfego.

Segundo a Polícia Militar, a operação se estenderá por todo o fim de semana. A ação mobiliza equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia), da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência, o Regimento de Cavalaria e o Comando de Operações Especiais (COE) — que envolve os efetivos dos batalhões de Operações Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM).

A Guarda Municipal também atua no local. São 98 homens que se concentrarão na Central do Brasil e no entorno.