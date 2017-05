Caveirão arrasta carro, e tiros atingem casas em ação policial na Vila Kennedy

Moradores da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, tiveram suas casas perfuradas por tiros na manhã desta segunda-feira, durante um confronto entre traficantes e policiais da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Carga (DRFC) que realizam uma operação no local. Em meio à ação, um caveirão bateu no carro de um morador que estava estacionado na área. Não há informações de feridos.

Por causa da operação, a Clínica da Família Wilson Mello Santos (Zico) e o Centro municipal de Saúde Henrique Monat, localizados na Vila Kennedy, suspenderam o atendimento.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou a operação, mas não deu outros detalhes. Em redes sociais, moradores se queixam da violência na região.

“Já é vacilação. Trabalhadores e moradores no prejuízo é fogo”.

“O bom dia aqui na Vila Kennedy agora é com um tiro na testa ou um policial gritando na tua porta!”.

“Sinceramente, tá difícil de morar nessa Vila Kennedy, muito difícil!!”.