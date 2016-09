Casal faz barraco e quebra equipamentos em UPA

Um casal quebrou equipamentos da Unidade de Pronto Atendimento de Bangu (UPA), na rua Figueiredo de Camargo, Zona Oeste do Rio. O vandalismo aconteceu na noite desta terça-feira (13). A dupla também teria agredido duas funcionárias.

De acordo com testemunhas, os agressores teriam pedido prioridade no atendimento, mas como a solicitação não foi atendida, quebraram bancos e computadores. Os Policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados para o local. O caso foi registrado registrado na 34ª DP (Bangu).