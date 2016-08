Casal mata mulher com óleo e água quente

Policiais da Delegacia de Atendimento Especial à Mulher (Deam) de São João de Meriti prenderam na noite de terça-feira um casal acusado de assassinar Rita de Cassia de Oliveira Clemente. Natalia Barbosa Duarte, de 27 anos, e o marido Reginaldo Andrade dos Santos, 56, foram capturados no Jardim Iris, próximo ao Centro de Vilar dos Teles. A ação aconteceu em parceria com a 1ª Vara Criminal do município.

De acordo com os agentes da especializada, o crime aconteceu no dia 19 de fevereiro deste ano, quando Natalia e Reginaldo jogaram uma panela de óleo quente e água na vítima, que chegou ficar internada por dois meses antes de falecer.

No depoimento, o marido da vítima diz que na madrugada do dia 19, o casal teria invadido o local, desligado o disjuntor e queimado o corpo de Rita. Ele ainda conta que os acusados, que tiveram os mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado cumpridos nesta terça-feira, estavam com o corpo coberto de óleo. Os criminosos confessaram o crime, e caso sejam condenados podem ficar 30 anos na cadeia.