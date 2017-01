Casal é preso com mais de 15 mil munições

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser flagrado transportando mais de 15,8 mil munições na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty, no litoral sul fluminense, na madrugada de domingo. A ação faz parte da operação “Rota Segura”, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.

De acordo com a polícia, agentes da PRF abordavam veículos na pista sentido Angra, quando desconfiaram dos ocupantes de um carro. Viajavam no veículo um homem de 45 anos acompanhado por sua mulher.

Em uma vistoria mais detalhada foram encontradas 15.848 escondidas em compartimentos do veículo. No total, havia 9.848 munições de calibre .40 S&W, 4.800 munições de calibre 9mm, além de 1.200 do calibre 7,62mm, para uso em fuzis.

O homem confessou que receberia R$ 7 mil para entregar o carregamento num shopping em Irajá, na Zona Norte do Rio. A mulher negou saber da existência do material dentro do carro e alegou inocência. A ocorrência foi encaminhada à 167ª DP (Paraty).