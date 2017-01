Casal é preso ao transportar maconha para revenda

Um casal foi preso com 12 kg de maconha na madrugada desta quinta-feira, na rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio. A dupla confessou que levava a droga de Parada de Lucas, na Zona Norte, para distribuir e revender em Macaé, no Norte Fluminense.

A prisão foi efetuada por policiais da rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam uma blitz na pista sentido Região dos Lagos. Segundo informações dos agentes, eles desconfiaram do casal, que estava em uma Duster.

Após verificarem que o motorista, de 25 anos, não possuía carteira de habilitação e estava acompanhado de uma mulher, de 42 anos, que já havia sido presa por tráfico de entorpecentes, agente iniciaram uma revista no veículo e encontraram vários tabletes de maconha, totalizando 12 quilos.

A ocorrência foi encaminhada à 119ª DP (Rio Bonito).