Casal é encontrado morto e abraçado dentro do banheiro

Um casal de namorados foi encontrado abraçado e morto no box do banheiro em uma casa em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, na noite desta terça-feira (23). A principal suspeita da Polícia Civil é que Maira Nuldeman, de 23 anos, e Rafael de Paula Campos, de 20, ambos do Rio de Janeiro, tenham inalado gás do sistema de aquecimento do chuveiro.

De acordo com informações da 110ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, o casa estava na casa de veraneio da família de Maira. Eles foram encontrados sem roupa no box por uma caseira que trabalha na casa, depois que ela estranhou o fato deles não terem saído de casa durante todo o dia.