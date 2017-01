Carta de ameaça é entregue ao governo do Rio Grande do Norte

A facção Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte assinou uma carta entregue ao secretário de segurança do Rio Grande do Norte, Caio Bezerra. A carta é uma ameaça de caos no estado. Entre as ameaças,estão morte de policiais e ataques a órgãos públicos.

Dois ônibus e um carro do governo do Rio Grande do Norte foram queimados nesta quarta-feira (18). Os ataques aconteceram no mesmo dia da transferência dos presos de Alcaçuz que estavam com presos amotinados, ocasionando a rebelião que deixou 26 mortos neste fim de semana.

Leia carta completa e sem edição:

“SINDICATO DO CRIME DO RN

Comunicado

Estamos aqui em meio a esse comunicado para deixar bem claro que somos a frente de todo o sistema prisional do estado do RN, não estamos aqui pra medir forças com o Governo do Estado, mas tbm nois não iremos aceitar perde pra os vermes do pccu nem um prédio nosso. Se querem levar os PCCU pra algum lugar, que levem eles pra Caraubas Pau dos Ferros ou pra São Paulo que o lugar deles de origem, deixamos bem claro que se caso vinherem a mexer com algum de nossos prédios iremos reagir a altura, pois somos mas fortes ainda na rua, temos integrantes dispostos a concluir todos os nossos salves, iremos atacar todos os tipos de órgãos públicos iremos causar um caus no estado do Rio Grande do Norte. De início vamos tocar fogo em ônibus delegacias carros do governo todos os órgãos públicos com exceção de escolas e hospitais tomar armas de vigias matar polícia agentes penitenciários até vcs autoridades competentes nos ouvir. Iremos tbm mostra que predominamos todo o sistema carcerário vamos quebrar todas as unidades que podemos pra assim vcs ver que estão dando força a quem não tem pois não aceitaremos perde nada que é nosso estamos pra resolver da maneira que vcs autoridades venha nos ouvir não iniciamos a guerra mas tbm não fugiremos dela. Atenciosamente final e conselho do SDCRN. (sic)”