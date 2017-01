Carro roubado na Zona Norte é recuperado na BR 101

Um carro roubado foi recuperado e um homem preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de receptação, em uma abordagem na rodovia Governador Mário Covas (BR-101), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio, na segunda-feira (23). O veículo tinha sido roubado há menos de um dia na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) faziam uma blitz, na altura do km 269, quando desconfiaram do motorista do automóvel e deram ordem de parada. Ele acelerou, abandonou o carro no meio da via e tentou fugir correndo. Entretanto, foi alcançado pelos agentes da PRF. Durante a vistoria, a equipe constatou que o carro era roubado. O crime teria ocorrido no dia anterior, na região de Campinho, na Zona Norte do Rio. O suspeito, de 33 anos, alegou inocência, mas não soube explicar o motivo de tentar fugir.

A ocorrência foi encaminhada a 119ª DP (Rio Bonito).