Carro pega fogo e interdita Avenida Niemeyer

Um carro de passeio pegou fogo na Avenida Niemeyer, na chegada à Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira. Bombeiros foram acionados para o local e controlaram as chamas, de causas ainda desconhecidas. Ninguém ficou ferido.

A via é uma das principais de acesso à Zona Sul do Rio e a pista sentido São Conrado opera com faixa reversível no período da manhã para desafogar o trânsito. A opção para os motoristas é a Autoestrada Lagoa-Barra.