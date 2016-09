Carro cai em córrego e policial morre afogado

Um policial civil morreu e um outro ficou ferido em um acidente de carro, na manhã deste sábado, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Além dos policiais, uma mulher também estava no veículo. De acordo com o Batalhão do Corpo de Bombeiros da região, o caso aconteceu por volta das 6h, quando o automóvel que passava pela Rua Mirataia perdeu a direção e caiu dentro de um córrego.

Ainda segundo os bombeiros que participaram do salvamento, o policial Lendro Turque dos Santos não conseguiu sair do carro e morreu afogado. Os feridos, que ainda não foram identificados, foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o hospital informa que a mulher passou por cirurgia ortopédica e encontra-se estável. Já o policial fez exames, algumas suturas e permanece em avaliação.

De acordo informações da 32ª DP (Taquara), um procedimento foi instaurado para esclarecer o acidente de trânsito. Uma perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.