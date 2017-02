Carnaval terá mais de 10 mil PMs nas ruas do Rio

A Polícia Militar confirmou que 11.932 policiais foram chamados para fazer o policiamento para o período de carnaval, entre esta sexta-feira (24) e a próxima terça-feira (28). O Comando da Polícia Militar estará monitorando e coordenando o esquema de policiamento durante todos os dias do carnaval no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Praça Onze, no Centro, onde estarão outros órgãos de segurança, trânsito e ordem pública.

Nos arredores do Sambódromo e do Terreirão do Samba serão escalados 682 policiais militares durante o período. O policiamento a pé será empregado em locais de grande concentração de foliões, desfiles de escolas de samba e blocos populares.

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) vai estar presente com policiais militares nos locais de maior concentração de pessoas, como por exemplo: Cinelândia, Parque Madureira e Central do Brasil.

O policiamento da Operação Praia será mantido em toda a orla da capital (Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes).

