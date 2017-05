Carga roubada é recuperada pela polícia

De acordo com informações do Disque Denúncia, policiais militares do 16° BPM (Olaria), recuperaram um caminhão de carga de carne no interior da comunidade Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do RIo, e apreenderam um menor que estava no local com um rádio transmissor.

Durante a tarde, as equipes continuaram realizando buscas e produtos foram encontrados em um ponto da comunidade, sendo então transportados para a Cidade da Polícia dentro do veículo blindado.