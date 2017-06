Capacitação de Ginástica Aeróbica em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza o Curso de Capacitação em Ginástica Aeróbica. O curso que é gratuito será coordenado pelo técnico da seleção brasileira de ginástica aeróbica, Ramiro Lima, e acontece nessa quinta (8), das 8h às 12h, na Casa da Cultura, que fica na Avenida Bob Kennedy, S/N, bairro Nova Piam. O evento é voltado para os professores de educação física da rede municipal, estudantes de educação física das universidades parceiras, técnicos e atletas.

O secretário de Esporte e Lazer, Fábio Augusto de Oliveira, falou sobre a modalidade e seus benefícios. “A ginástica aeróbica é um treino dinâmico com movimentos rítmicos e música motivadora que exige muita coordenação motora. Ela também ajuda na queima de gordura, glicose e controla a proteína”, disse o secretário. As inscrições podem ser feitas até o horário de início do curso pelo telefone 2761-7275 ou pelo e-mail flavianemarques.semel@gmail.com.