Caminhoneiros fazem protesto na Avenida Brasil

Caminhoneiros e empresários do transporte de carga fazem uma manifestação na manhã desta terça-feira (27), na Av. Brasil, contra a violência e assaltos. Por volta das 9h40, o trânsito apresentava muitas complicações na via, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte. O comboio segue em direção ao Into e, segundo o Centro de Operaçõe Rio, isso deve prejudicar ainda mais o trânsito na via. O ideal é que a população opte por utilizar o BRT, metrô ou trem nesta manhã.