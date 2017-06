Caminhão da Comlurb é usado por criminosos em assalto em Mesquita

Criminosos utilizaram um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), com logo da Prefeitura do Rio, em tentativa de roubo a um caixa eletrônico em um posto de gasolina no bairro Rocha Sabino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (08) e, segundo informações da PM, policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para a ocorrência na Avenida Coelho da Rocha, mas quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros.

Durante o confronto, os criminosos fugiram em dois carros e abandonaram no local um caminhão Volkswagen e uma retroescavadeira, que foram recuperados. Parte da estrutura do posto e um caixa eletrônico ficaram danificados. A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita) e até o momento não há informações sobre feridos.

A Polícia Civil informou que abriu inquérito para apurar os fatos e já requisitou imagens de câmeras de segurança instaladas na região que possam ajudar a identificar a autoria do crime. Os agentes estão ouvindo funcionários e testemunhas.