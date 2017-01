Câmeras gravam ação de ladrões em hostel

Câmeras de segurança de um hostel em Botafogo, na Zona Sul do Rio, flagraram a ação de pelo menos cinco criminosos que entraram no estabelecimento, renderam cerca de 30 hóspedes e levaram diversos pertences, na madrugada desta quarta-feira.

“Cheguei aqui há dois dias atrás. Estava dormindo, por volta da meia-noite, quando fui acordado por dois homens. Eles estavam com uma faca, dentro do meu quarto. Não me machucaram, só me roubaram. Eles roubaram meu Iphone, a câmera e dinheiro e cartão de crédito. Estou voltando para o Japão amanhã (hoje), já estava programado. Fiquei de três a quatro dias no Brasil. Ontem fui à favela na cidade, perto da Praia de Ipanema, e achava que estava muito seguro na cidade, mas depois que fui roubado”, afirmou um turista japonês.

O bando estava armado com facas e revólver e colocaram todos em um corredor do estabelecimento durante 20 minutos, enquanto entraram nos quartos. Foram roubados celulares, câmeras, cartões, carteiras e uma quantia ainda não contabilizada em dinheiro.