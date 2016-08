Cabo eleitoral é executado em Belford Roxo

As regiões dominadas por traficantes e milicianos, podem representar uma ameaça à paz na campanha eleitoral. Em Belford Roxo, bandidos fortemente armados teriam abordado a equipe do candidato a vereador Alex Martins da Silva, o Alex do Gás (PMDB), sua esposa e um outro jovem, identificado como Alan Moreira.

Um áudio que relata detalhes de como aconteceu a abordagem e a sequência dos fatos circula nas redes sociais. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso que teria ocorrido na madrugada da última segunda-feira na comunidade Roseiral.

Ainda de acordo com os relatos, o político conseguiu escapar dos criminosos ao pular de uma ribanceira, mas sua esposa foi agredida. Os bandidos sequestraram Alan porque os traficantes o teriam confundido com um policial militar. O jovem foi torturado e executado. O corpo do rapaz ainda estaria no alto da comunidade porque a quadrilha, segundo uma fonte, cobrou resgate à família para retirar o cadáver.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode ligar para o Disque-Denúncia (2253-1177) ou pelo Whatsapp (968-021-650).