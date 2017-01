Cabeça do CV roda na Baixada

Rodrigo Fernandes de Alencar, conhecido como ‘Capachão’, de 32 anos, foi preso na manhã de ontem por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias). Segundo a corporação, o criminoso comanda o tráfico de drogas nas comunidades do Parque das Missões, Dois Irmãos, Jardim Gramacho e Parque Beira-Mar, localizadas em Caxias.

Os policiais do serviço reservado (P2) apuraram que o traficante assumiu o lugar de ‘Marcelinho Niterói’ e do ‘Juca’ no recebimento e distribuição de armas e drogas vindas do Paraguai através da Baía de Guanabara. De acordo com as investigações, ele é um dos autores do ataque a um tenente da PM, crime ocorrido em janeiro do ano passado, na Rodovia Washington Luiz, em 2016. Na ação, ele ainda roubou um veículo para a fuga.