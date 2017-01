Briga de casal homossexual deixa um morto em Nova Iguaçu

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), coordenados pelo Delegado de Polícia Luis Otávio Franco, prenderam na noite da última terça-feira, Rômulo Antônio Brandão, de 21 anos, em cumprimento de mandado de prisão temporária de 30 dias obtido a partir de investigação da própria especializada.

Rômulo foi indiciado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) contra o seu namorado, Marcelo de Oliveira Souza, de 43 anos, morto em sua própria residência, no bairro de Marapicu, em Nova Iguaçu, na madrugada do último dia 24 de dezembro.

Rômulo e Marcelo mantinham uma relação homoafetiva há 2 dois anos. No dia do crime, após uma discussão entre o casal, Rômulo agrediu a vítima até a morte e fugiu do local com diversos pertencentes de Marcelo.

“Estamos averiguando essa situação. Ele (Rômulo) diz que não levou, mas soubemos que ele pagou contas logo após o ocorrido”, frisou o delegado Luis Otávio Franco.