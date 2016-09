Bornier sofre acidente durante caminhada e é atendido no Hospital da Posse

O prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier, sofreu um grave acidente neste domingo (04), por volta das 13h, no bairro Corumbá. O fato ocorreu dentro de uma oficina mecânica durante uma caminhada de campanha eleitoral para a reeleição à prefeitura do município. Bornier sofreu um traumatismo torácico sendo atendido no local pelo Samu Nova Iguaçu e encaminhado para a emergência do Hospital da Posse. Realizou exames de tomografia computadorizada de abdômen e arcos costais (região das costelas) com o diagnóstico de contusão torácica. Ele segue em observação na unidade recebendo medicação. Seu estado de saúde é estável.