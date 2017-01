Bope realiza operação em São João de Meriti

Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram no último domingo, uma operação na comunidade do Formoso, no Complexo Gonçalves, em São João de Meriti.

Na ação houve confronto, um homem suspeito de participar do tráfico foi ferido e socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, 19 frascos de loló, 85 pedras de crack, 132 papelotes de maconha. A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).