Bope prende chefe do tráfico

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam Wandson Saturnino da Silva, conhecido como Rambo, durante operação feita na madrugada desta terça-feira no Morro Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul do Rio. Ele é apontado como o chefe do tráfico da comunidade. As equipes chegaram ao local por meio de denúncias.

Com o traficante, os policiais apreenderam 1.670 pinos de pó branco, três sacos com aproximadamente 100g de pó branco, dois rádios transmissores e dois carregadores de pistola 9mm. A ocorrência foi registrada na 9° DP (Catete).