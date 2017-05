Bope faz operação no Jacarezinho; moradores relatam tiroteio

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) faz, desde o início da manhã desta quinta-feira, uma operação na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Por meio de redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio na comunidade. A Polícia Militar confirmou a ação em seu perfil no Twitter, mas diz não ter informações sobre prisões e apreensões.

Por causa da operação, uma escola e duas creches suspenderam as atividades no Jacarezinho. Segundo a Secretaria municipal de Educação, as unidades atendem a 844 alunos.