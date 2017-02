Bombeiro morre em tentativa de assalto

Um bombeiro reformado foi baleado e morto, no início da tarde desta segunda-feira, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, durante uma tentativa de assalto. O subtenente Mauro Xavier de Souza foi atingido na Rua Dois de Maio, na altura do Largo do Jacaré. De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por um suspeito em seu carro e baleado em seguida.

A Polícia Civil informou que Mauro tentou lutar com o homem e acabou sendo atingido pelo suspeito, que fugiu. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, Mauro atuava no quartel de Realengo, na Zona Oeste, e havia acabado de se reformar.

A Delegacia de Homicídios (DH) assumiu as investigações e realizou perícia no local para tentar identificar o autor do crime.

