Bombeiro é executado em posto de gasolina

Um terceiro sargento do Corpo de Bombeiros foi morto a tiros na manhã deste domingo (5) em um posto de gasolina em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Andre Augusto F. Costa, mais conhecido como Andre Bombeiro, passava de carro pelo local quando foi surpreendido pelos disparos. Segundo informações de populares, Andre vivia em bares e boates da região e não tinha um bom relacionamento com seus vizinhos.

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estiveram no local do crime para realizar a perícia e trabalha com hipótese de execução. O crime ocorreu na manhã de sexta-feira na Avenida Automóvel Clube.