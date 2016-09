Bebezão roda no cerco da PM

Um suspeito de tráfico de drogas conseguiu fugir após ser detido por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias) durante abordagem a uma dupla suspeita numa motocicleta no bairro Cangulo, na última quarta-feira. Na ação, o piloto do veículo morreu ao ser atingido com um tiro na cabeça.

De acordo com a corporação, a guarnição do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Campos Elíseos realizava patrulhamento na região quando avistou dois homens na moto. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito conhecido como ‘Bebê’ ou ‘Bebezão’, atirou contra os PMs, que reagiram ao ataque. Ao ser atingido, o condutor perdeu o controle da moto e os dois caíram. Ferido, ele morreu no local. Já o marginal foi detido com uma pistola calibre 9mm.

No entanto, quando a PM aguardava reforço de outras guarnições para isolar a área, alguns moradores ordenados por traficantes, iniciaram um tumulto generalizado. Nesse momento, Bebezão aproveitou para fugir. Ele também é suspeito de vários roubos na região.

Segundo informações dos policiais, o homem que morreu não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria sido forçado a transportar (dar um bonde) para o criminoso, que segue foragido.

Ficha extensa pela Polícia Civil

O batalhão informou ainda que o traficante possui diversas passagens e está em liberdade condicional. De acordo com investigações, o bandido utiliza o falso poder paralelo para revistar moradores, ameaçar e executar quem não cumpre as suas ordens. Há pouco tempo ele expulsou uma família da Rua Olinda por supor que ela seria informante da polícia.